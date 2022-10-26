حكومة باشاغا تبحث معالجة مختنقات ملف الكهرباء في بنغازي وضواحيها

بتوجيهات من رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية – نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان علي فرج القطراني، اجتمع أعضاء لجنة الأزمة، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع غرفة الطوارئ برئاسة وكيل وزارة الداخلية فرج أقعيم، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للأعمال الكهربائية القابضة سعد ناجي سعد، والمدير العام للشركة العامة للأعمال الكهربائية الشرقية ونيس الخفيفي، لحلحلة المختنقات الخاصة بملف الكهرباء في بلدية بنغازي وضواحيها في ظل عمل لجنة الأزمة.

وناقش الاجتماع الإجراءات التي ستقوم بها اللجنة بالتعاون مع غرفة الطوارئ لاستكمال أعمال الصيانة في الدوائر المعطوبة، وتذليل كل الصعوبات التي تواجه نقص إمدادات الطاقة في عدد من مناطق بلدية بنغازي وضواحيها منها منطقة الكويفية ومؤسسة الإصلاح والتأهيل بالمنطقة وجزيرة حي السلام ومنطقة عمارات الصبخة بالسلماني وشارع جمال عبد الناصر.

كما تناول الاجتماع مناقشة نقص الكوابل وإنارة شوارع المدينة، إلى جانب ظاهرة سرقة الكوابل الكهربائية وضرورة متابعتها والتنسيق مع الأجهزة الأمنية للحد منها.

وخلص الاجتماع إلى أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة في دوائر النقل بالمناطق المذكورة في أسرع وقت قبل حلول فصل الشتاء، من خلال توفير كافة المتطلبات والاحتياجات للشركات التي ستتولى إعمال الصيانة، من خلال التنسيق بين لجنة الأزمة وغرفة الطوارئ والشركات المنفذة لإعمال الصيانة.