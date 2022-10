الزرقاء: الخلافات بين مجلسي النواب والدولة حول المناصب السيادية قد تجهض الاتفاق بين عقيلة والمشري

ليبيا – دافع عضو مجلس النواب حسن الزرقاء عن نتائج لقاء المغرب الذي تم بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، بالتأكيد على أنه بحث القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة لإجراء الانتخابات في البلاد، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من المجلسين خلال الفترة المقبلة لاستئناف الحوار، في ظل توقعات كبيرة بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

الزرقاء استبعد في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” حدوث خلافات بين المجلسين حول تسمية شاغلي المناصب السيادية قد تقود لإجهاض الاتفاق، لأنه لا توجد مؤشرات على حدوث ذلك، بل إن هناك توقعات إيجابية لنجاحه.

ونفى الزرقاء صحة ما يتردد من أن صالح والمشري لم يقبلا بالاجتماع إلا بعد ضمانات بحصولهما على مناصب أخرى سيادية في المرحلة المقبلة، مرجعًا معارضة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة للاتفاق لكونه أكبر المتضررين منه على اعتبار أن تغيير شاغلي المناصب السيادية يعني الإطاحة بحليفه محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، وبالتالي قطع التمويل عن حكومته.

