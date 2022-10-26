انتخاب ديوان المحاسبة لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة “الأربوساي”

الوطن|رصد

انتُخب ديوان المحاسبة الليبي لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة “أربوساي” ضمن أربع أعضاء آخرين.

كما انتُخب الديوان لعضوية لجنة الرقابة على التنمية المستدامة، ولجنة الرقابة على تقنية المعلومات، وذلك خلال انعقاد الدورة الرابعة عشر للجمعية العمومية في الـ25-26 من شهر أكتوبر الجاري بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتناولت الجمعية العمومية في اجتماعها قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة بشأن التوصيات المعتمدة بالتقارير السابقة، ونشاطات المنظمة خلال السنة، وأيضًا انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

وعقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك عدة اجتماعات جانبية مع مجموعة من رؤساء الأجهزة العليا للمحاسبة لبحث سبل التعاون المشترك في سبيل تعزيز عمل المنظمة، وتفعيل البرامج الثنائية للتعاون بين الأجهزة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الرقابية.