المنقوش تلتقي السفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا عقب وصوله طرابلس

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، السفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا السيد مصطفى مهراج؛ لبحث مشاورات ومستجدات العملية السياسية في ليبيا إضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

أكدت الوزيرة على دور فرنسا الفعال في متابعة مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، وتقديم مساعدتها لليبيا للوصول إلى أهداف هذا المؤتمر.

من جانبه أوضح السفير الفرنسي عن قرب افتتاح سفارة فرنسا لدى ليبيا للعمل من طرابلس؛ وذلك من أجل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين وإتمام بعض الإجراءات العالقة لدى بعضهم.

وأكد الجانبان على ضرورة الدور الإيجابي الذي تلعبه فرنسا في استقرار ليبيا، تمهيداً للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي.