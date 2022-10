البكوش: الهدف من اتفاق المغرب تقاسم المناصب السيادية ومن ثم تقاسم الوزارات بحكومة انتقالية جديدة

ليبيا – رأى المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن هدف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري من وراء اتفاق المغرب هو تقاسم المناصب السيادية، ومن ثم تقاسم الوزارات بحكومة انتقالية جديدة.

البكوش وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أن صالح والمشري يسعيان لاستبدال محافظ المصرف المركزي الحالي، وإزاحة عبد الحميد الدبيبة بهدف تحقيق الأهداف.

وقال البكوش: “إن مجلسي النواب والدولة فشلا من قبل في استكمال لقاءات رعتها البعثة الأممية حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، لكنهما انتقلا إلى المغرب، وتغاضيا عن الهدف الرئيسي بالتوافق حول تقاسم المناصب التنفيذية”.

