الدبيبة يتابع حادثة مديرة مدرسة «درع ليبيا» وأزمة رواتب معلمي العقود

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة بداية العام الدراسي، والتطرق لحادثة مديرة مدرسة «درع ليبيا»، ومشكلة رواتب معلمي العقود المتأخرة، وآلية توزيع الكتاب المدرسي.

حضر الاجتماع وزراء التربية والتعليم موسى المقريف، والمالية خالد المبروك، والخدمة المدنية المكلف علي العابد، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ولجنة متابعة العام الدراسي بمجلس الوزراء، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والخدمة المدنية.

الاعتداء على مديرة مدرسة «درع ليبيا»

وأفاد بيان، نشرته صفحة المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك» بأن الدبيبة تابع في بداية الاجتماع حادثة الاعتداء على مديرة مدرسة «درع ليبيا»، من قبل أولياء أمور عدد من الطالبات، مشددًا على ضرورة تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والمرشد النفسي للقيام بدورهما.

ووقعت حادثة الاعتداء على مديرة مدرسة «درع ليبيا» للتعليم الأساسي ببلدية قصر بن غشير، هنية الورفلي، داخل حرم المدرسة أمس الثلاثاء، عندما تهجمت شقيقات إحدى الطالبات بالمدرسة عليها.

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وفي سياق آخر تابع الدبيبة، خلال الاجتماع اليوم، آلية توفير الكتاب المدرسي والمقاعد المدرسية، وخطاطات السبورة البيضاء وتوزيعها على المدارس.