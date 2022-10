نصية: انقسام المؤسسات السيادية وانتهاء مدة من يشغلها أدى لتأزيم الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أن انقسام المؤسسات السيادية وانتهاء مدة من يشغلها شكّلا عاملًا كبيرًا في تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

نصية وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: إن توحيد هذه المؤسسات في الوقت الحالي سيؤدي لتفعيل دورها الرقابي المفقود منذ سنوات، وأيضًا للتوافق حول سلطة تنفيذية واحدة، وبالتالي استعادة الدولة والوصول للانتخابات.

ودعا نصية إلى ضرورة أن يكون اختيار شاغلي المناصب السيادية من خلال آلية شفافة تضمن الوصول لأصحاب الكفاءات.

