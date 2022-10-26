“لرفع معدلات الإنتاج النفطي”.. دخول بئر جديد على خط الإنتاج بحقل النافورة

الوطن|رصد

تم اليوم الأربعاء تشغيل البئر (G- 317) المربوط بالمحطة 5، ودخوله لخط الإنتاج، حيث قامت منسقة الهندسة والإنشاءات ومنسقة الصيانة وهندسة صيانة الآبار، ومنسقة هندسة الإنتاج بشركة الخليج العربي للنفط بالإشراف على تجهيز البئر، وقام قسم الحفر بحقل النافورة بكافة عمليات الحفر ووحدة السلامة لإشرافهم على أخذ كل تدبير السلامة اللازمة لإنجاز الأعمال، وتم مواصلة كافة أعمال الربط الميكانيكي للبئر وتسليمه لمنسقة العمليات.

هذا وأكد منسق الإنشاءات بحقل النافورة عبد الله التواتي بأن البئر (G- 318) المشمول في نفس العقد قد استكمل أيضًا باستثناء بعض الاعمال الجزئية لوجود الحفارة “Work Over”، وستستكمل كافة الأعمال المتبقية حال مغادرة الحفارة خلال الأيام القليلة القادمة، ومن ثم سيدخل البئر لخط الإنتاج ليلحق بباقي الآبار المنتجة.