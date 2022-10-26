إقفال مطاعم ومخابز في درنة عقب جولة تفتيشية للجنة مشتركة من عدة أجهزة

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أكدت مديرية أمن درنة اليوم الأربعاء أنه تم إقفال عدد من المطاعم والمخابز خلال حملة تفتيشية قامت بها لجنه مشتركه بإشراف مباشر من قبل مدير الأمن.

وأوضحت المديرية أن الجولة التفتيشية شملت المطاعم والمخابز ومحلات الحلويات والصيدليات من حيث النظافة ومدة الصلاحية والعمالة الأجنبية بدون إجراءات صحية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط وإقفال عدد من المطاعم والمخابز لوجود واستعمال أطعمة ولحوم متعفنة وغير صالحة للأكل وانعدام النظافة.

وذكرت مديرية الأمن أنه تم القبض على العمالة الأجنبية العاملة لديهم الذين لايملكون شهائد صحية

وأفادت المديرية أنه تم التشديد على عدم فتح هذه المحلات إلا بعد إتمام الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة، مؤكدة أن الحملة لازالت مستمرة من أجل أمن وصحة المواطن.

يشار إلى أن اللجنة المشتركة تضم قسم شرطة النجدة، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الهجرة غير الشرعية، وإدارة شؤون الإصحاح البيئي.