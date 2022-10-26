متحدث باسم الخارجية الأمريكية: لاحظنا تقدما في المحادثات الليبية الأخيرة بالمغرب

أشاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بالوساطة المصرية بين مجلسي النواب والدولة، وملاحظة إمكانية إحراز تقدم في المحادثات الأخيرة في المغرب.

وأكد برايس خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن المشاورات الأخيرة بين مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف في ليبيا، ناقشت العملية السياسية في ليبيا والإدارة الشفافة لعائدات النفط الليبي، وضرورة موافقة القادة الليبيين على إجراء الانتخابات دون تأخير.

وأشار برايس إلى أن واشنطن تدعم بشدة جهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الأممي عبدالله باثيلي لتشجيع جميع الأطراف على العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدد للانتخابات.