أبوجناح يبدي استعداده لعلاج 25 فلسطينيا من مرضى الأورام بالخارج أسوة بالليبيين

أبدى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح «استعداده لعلاج أكثر من 25 فلسطينيًا من مرضى الأورام بالخارج، ومعاملتهم أسوة بالمرضى الليبيين»، وفق ما نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسوك».

جاء ذلك خلال اجتماع أبوجناح مع السفير الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال، بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، التي جرى خلالها بحث أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا والتعاون في المجال الطبي بين البلدين.

دخول شركات الأدوية الفلسطينية إلى ليبيا

وأضافت وزارة الصحة أن أبوجناح بحث مع السفير محمد رحال أوضاع الجالية الفلسطينية داخل البلاد، وناقش إمكانية دخول شركات الأدوية الفلسطينية إلى ليبيا، وتذليل الصعاب أمام الأطقم الطبية والطبية المساعدة الفلسطينية العاملة في ليبيا.

– توقيع 5 اتفاقات ومذكرات تفاهم سياسية واقتصادية بين ليبيا وفلسطين منها ما يتعلق بـ«جواز السفر»

وأضافت وزارة الصحة إلى أن السفير محمد رحال قدم لأبوجناح خلال اللقاء شكره لتأكيد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على معاملة الجالية الفلسطينية أسوة بالمواطنين الليبيين.

ووقعت ليبيا وفلسطين، في فبراير الماضي، خمس اتفاقات ومذكرات بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية وجواز السفر الفلسطيني، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء محمد اشتية إلى العاصمة طرابلس، التي أجرى خلالها مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تطرقت إلى «خلق فرص عمل للكفاءات الفلسطينية في ليبيا».

اجتماع أبوجناح مع السفير الفلسطيني لدى ليبيا ومرافقيه، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)

اجتماع أبوجناح مع السفير الفلسطيني لدى ليبيا ومرافقيه، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)

أبوجناح خلال اجتماعه مع السفير الفلسطيني لدى ليبيا ومرافقيه، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)