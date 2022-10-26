داخلية الدبيبة تؤكد ضبط المعتديات ضربًا على مديرة مدرسة (درع ليبيا) في طرابلس

العنوان – طرابلس

أكدت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء ضبط المعتديات بالضرب على مديرة مدرسة درع ليبيا في طرابلس هنية الورفلي.

وأوضحت الوزارة أنه فور ورود بلاغ لمركز شرطة قصر بن غشير بمديرية أمن النواحي ‏الأربع، بالواقعة توجه أعضاء المركز للمدرسة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التعرف على من قام ‏بالاعتداء وهما المدعوة “خ،م،ع” والمدعوة “خ،ع،ح”، وعلى إثر ذلك ‏تم ضبطهن، والتحقيق معهن حول ارتكابهن لهذه الواقعة.‏

وأفادت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهن، وتم إحالتهن إلى النيابة ‏العامة بتاريخ اليوم وسجلت لهم ‏القضية رقم 444/2022 الإيذاء البسيط. ‏

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت منذ يوم أمس حادثة الاعتداء على مديرة مدرسة درع ليبيا في طرابلس هنية الورفلي من قبل أولياء أمر طالبة في المدرسة.