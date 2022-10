عمران: يجب التوافق بشأن الانتخابات لإنهاء الأزمة بدلًا من إدارتها

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة بالمغرب مؤخرًا، محاولة للتحرك سريعًا وسط الضغوط الدولية، والغضب الشعبي المتفاقم من بقائهما في المشهد.

عمران لفتت في تصريح لقناة “فبراير” أن حديث المشري وعقيلة عن المناصب السيادية في الوقت الحالي، لن يخدم الليبيين، وأنه محاولة لخلط الأوراق وكسب مزيد من الوقت، حسب وصفها.

وشددت على ضرورة التوافق بشأن الانتخابات لإنهاء الأزمة بدلا من إدارتها.

