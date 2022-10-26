اللافي يزور اللجنة الدولية للمفقودين في لاهاي بهولندا

الوطن|رصد

زار النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي مقر اللجنة الدولية للمفقودين في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، حيث التقى بالمديرة العامة للمنظمة كاثرين بومبيرغر التي قدمت له احاطة عن عمل المنظمة في ليبيا والعالم وتحديات عمليات البحث عن المفقودين.

هذا وتضمنت الزيارة جولة في المعامل للتعرف على المفقودين بمطابقة عينات الحمض النووي وطبيعة منظومات البيانات المشتركة بين الدول بشأن المفقودين.

وأكد اللافي خلال اللقاء حرص المجلس الرئاسي على متابعة ملف البحث عن المفقودين في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة، وحتى المفقودين من غير الليبيين في ليبيا، بالتعاون والأشراف مع المؤسسات والوزرات المعنية.

وشدد النائب بالمجلس الرئاسي على ضرورة استئناف اللجنة الدولية عملها بالكامل في ليبيا متمثلة في برامج التدريب وبناء القدرات والدعم الفني، وحث على ضرورة تنسيق وتوحيد العمل والجهود بين المؤسسات المحلية في ملف المفقودين، وضمان إشراك ذوي المفقودين في مسار المصالحة على كافة المستويات.