الخاضعة لسيطرة الجويلي..الدبيبة يُحضر لاجتماع مجلس وزراء حكومته غدًا الخميس في العزيزية

أخبارليبيا24- خاص

قال مسؤول ببلدية العزيزية إن هناك ترتيبات جارية هذة الأثناء لعقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اجتماعاً غداً الخميس بالمدينة.

وأوضح المسؤول لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الرابع عشر لسنة 2022، سيكون برئاسة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، لافتاً أن هناك ترتيبات أمنية أيضاً.

ورجح المسؤول، أن اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في بلدية العزيزية هو رسالة قوية لعدة أطراف وفقاً لوجهة نظره.

يذكر أن مدينة العزيزية (45 كم) جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس تخضع لسيطرة قوات آمر المنطقة الغربية اللواء أسامة الجويلي، وقوات جهاز الأمن العام الذي تم تكليفة مؤخراً لمنصب وكيل عام وزارة الداخلية عماد الطرابلسي.

وتقام بالمدينة عدة بوابات أمنية منفصلة ومشتركة أيضاً بين القوتين، لضبظ وحفظ الأمن بالمنطقة، كما يعود أصول آمري القوتين إلى مدينة الزنتان.