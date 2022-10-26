الدبيبة: يجب حصر الاحتياجات العاجلة لمرزق

استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، في ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، رئيس وأعضاء المجلس التسييري مرزق وعددا من حكماء المدينة وأعيانها.

وقال المكتب الإعلامي للدبيبة في بيان إن رئيس المجلس الاجتماعي مرزق، أكد في كلمة له دور الحكومة في إرساء دعائم السلم بين أهالي المدينة، مؤكدا أهمية دعم المجلس التسييري وصندوق الإعمار لتهيئة المدينة لاستقبال سكانها.

وأضاف البيان: “أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، ضرورة العمل من داخل مرزق، وحصر الاحتياجات العاجلة، والبدء بإعادة إعمار المدينة”.