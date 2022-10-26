اللافي يشدد على ضرورة استئناف اللجنة الدولية عملها بالكامل في ليبيا

شدد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي «على ضرورة استئناف اللجنة الدولية عملها بالكامل في ليبيا متمثلة في برامج التدريب وبناء القدرات والدعم الفني»، حاثاً إياها «على ضرورة تنسيق وتوحيد العمل والجهود بين المؤسسات المحلية في ملف المفقودين».

جاء ذلك خلال لقائه المدير العام للجنة الدولية للمفقودين كاثرين بومبيرغر، على هامش زيارته مقر اللجنة في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الأربعاء، رفقة المستشار السياسي للمجلس الرئاسي محمد سيالة وعضو مجلس النواب أيمن سيف النصر والناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة.

عمل اللجنة الدولية للمفقودين في ليبيا

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي أجرى خلال الزيارة جولة بمعامل اللجنة الدولية للمفقودين للتعرف على كيفية التعرف على المفقودين بمطابقة عينات الحمض النووي وطبيعة منظومات البيانات المشتركة بين الدول بشأن المفقودين.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن مديرة اللجنة الدولية للمفقودين كاثرين بومبيرغر، قدمت للافي خلال اللقاء إحاطة عن عمل اللجنة في ليبيا والعالم وتحديات عمليات البحث عن المفقودين.

إشراك ذوي المفقودين في مسار المصالحة

وأكد اللافي، خلال اللقاء، حرص المجلس الرئاسي على متابعة ملف البحث عن المفقودين في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة، وحتى المفقودين من غير الليبيين في ليبيا، بالتعاون والإشراف مع المؤسسات والوزارات المعنية، مشددًا على ضرورة إشراك ذوي المفقودين في مسار المصالحة على كافة المستويات.

اللافي إلى جانب سيالة خلال لقائهما مع المدير العام للجنة الدولية للمفقودين في ليبيا، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)

اللافي خلال لقائه مع المدير العام للجنة الدولية للمفقودين في ليبيا بمقر اللجنة في لاهاي، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)

معامل اللجنة الدولية للمفقودي في لاهاي. (المجلس الرئاسي)

زيارة اللافي إلى مقر اللجنة الدولية للمفقودين في لاهاي، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)

معامل اللجنة الدولية للمفقودي في لاهاي. (المجلس الرئاسي)