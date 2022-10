الكيلاني تتابع صرف منحة الزوجة والأولاد مع وزير مالية الدبيبة

ليبيا – تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني مع وزير المالية خالد المبروك، صرف منحة الزوجة والأولاد والمهجرين لمستحقيها.

وخلال الاجتماع الذي عقد بينهما وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أمس الثلاثاء لمناقشة العديد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، أكد وزير المالية تسييل القيمة المخصصة لمنحة الأولاد عن ثلاثة أشهر.

في المقابل، أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية عن شكرها لعبد الحميد الدبيبة ومبادرته في إعادة إحياء مشروع منحة الزوجة والأولاد ودعمه لبرامج الحماية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.

