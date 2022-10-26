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القائم بأعمال السفارة الأميركية: ندعم باتيلي للضغط من أجل الوصول للانتخابات

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن – رصد

أكد القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، ان بلاده تدعم بشكل كلي جهود المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، للضغط من أجل اتفاق سياسي يصل الى الانتخابات الشرعية في الوقت المناسب.

وقال أوردمان في تغريدة له عبر موقع تويتر : ” كان من دواعي سروري أن ألتقي اليوم في طرابلس مع المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة باتيلي. تدعم الولايات المتحدة بشكل كامل جهوده للضغط من أجل اتفاق سياسي يمكن أن يفضي إلى انتخابات في الوقت المناسب في ليبيا” .

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الوطن الليبية

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