وزارة التعليم تعلن وصول شحنات جديدة من الكتاب المدرسي

أخبار ليبيا 24

أعلنت، وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، وصول دفعات جديدة من الكتاب المدرسي إلى مخازنها الرئيسية في طرابلس.

وقالت الوزارة، إن مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، الدكتور كامل الويبة، تابع وصول الشحنات الجديدة.

وأضافت، أن الويبة، قال إن عدد نسخ الكتاب المدرسي التي وصلت حتى الآن بلغت نحو 6.5 مليون نسخة، وقد تم توصيلها إلى 56 مخزنا. وأشار الويبة، إلى أن أول شحنة وصلت من الكتاب المدرسي كان يوم 12 أكتوبر الجاري، وأن الوزارة في انتظار آخر الدفعات.