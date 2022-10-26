وزارة الصحة تعتزم تنفيذ 3 برامج وطنية لتعزيز صحة المجتمع

تعتزم وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تنفيذ 3 برامج وطنية لتعزيز صحة المجتمع بعد وضع الخطط اللازمة لهذه الحزمة الطبية واعتمادها من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، بحسب ما أعلنته الوزارة مساء اليوم الأربعاء.

وعقد مسؤولون بوزارة الصحة، اليوم، اجتماعًا مع مدير مركز مكافحة الأمراض وعدد من مسؤولي المراكز والجهات التابعة للوزارة للتباحث حول إطلاق حزمة من البرامج الوطنية لتعزيز صحة المجتمع.

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ما هي حزمة البرامج الوطنية لتعزيز صحة المجتمع؟

وقالت وزارة الصحة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن حزمة البرامج الوطنية التي ستطلقها تشمل: «البرنامج الوطني للمسح الجيني لحديثي الولادة، والحملة الوطنية للاكتشاف المبكر لأورام الثدي والقولون، والفحص الطبي الشامل لطلاب المدارس والجامعات».

وأضافت وزارة الصحة أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ حزمة البرامج الوطنية، ومتابعتها واعتمادها من نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح.

اجتماع مسؤولي وزارة الصحة لبحث إطلاق حزمة البرامج الوطنية لتعزيز صحة المجتمع، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)

اجتماع مسؤولي وزارة الصحة لبحث إطلاق حزمة البرامج الوطنية لتعزيز صحة المجتمع، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)

اجتماع مسؤولي وزارة الصحة لبحث إطلاق حزمة البرامج الوطنية لتعزيز صحة المجتمع، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)