خلال لقائها السفير الجديد..المنقوش: لفرنسا دور فعال في متابعة مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا

العنوان – طرابلس

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، على دور فرنسا الفعال في متابعة مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، وتقديم مساعدتها للوصول إلى أهداف هذا المؤتمر.

وبحثت المنقوش مع السفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا مصطفى مهراج مستجدات العملية السياسية في ليبيا إضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

ومن جانبه أوضح مهراج، عن قرب افتتاح سفارة فرنسا لدى ليبيا للعمل من طرابلس؛ وذلك من أجل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين وإتمام بعض الإجراءات العالقة لدى بعضهم.

وأكد الجانبان على ضرورة الدور الإيجابي الذي تلعبه فرنسا في استقرار ليبيا، تمهيداً للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي.