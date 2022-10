ليبيا – قال عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو إن الوضع الخدمي في المدينة يشهد تحسنًا ملحوظًا.

ماتكو أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن الوضع الأمني يعتبر جيدًا والأجهزة الأمنية ساعدت في تخفيف أزمة الوقود.

ولفت إلى أن هناك انفراجة في أزمة الوقود والغاز لكنها تحتاج إلى متابعة حتى لا تعود.

وبيّن أنهم يواصلون الجهود مع وزارة التربية والتعليم للقضاء على المختنقات في المدراس وتوفير الكتب المدرسية.

Shares

The post عميد بلدية أوباري: هناك انفراجة في أزمة الوقود والغاز لكنها تحتاج إلى متابعة حتى لا تعود first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية