حبس أحد أعضاء المجلس مرادة احتياطيًا على خلفية قضية فساد

طرابلس 26 أكتوبر 2022م (وال) ـ أمرت النيابة العامة بحبس أحد أعضاء المجلس مرادة احتياطيًا، بتهمة تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره.

وأوضح مكتب النائب العام – عبر حسابه على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء – أن نائب النيابة بمكتب النائب العام؛ باشر في إجراءات التحقيق إزاء واقعات تزوير بيانات محاضر اجتماعات المجلس البلدي مرادة، التي ارتكبها أحد أعضاء المجلس؛ لغرض تحقيق منافع مادية لنفسه ولغيره.

وأضاف المكتب أن المتهم قام بتمكين أقاربه من إدارة توزيع التبرعات الممنوحة للبلدية دون سند بعيدًا عن الضوابط المرعية؛ وتعمّد تقديم الوثاق المزورة، كسند لقرار تعيينه مديرًا لمستشفى مرادة القروي.

وأشار المكتب إلى أنه بعد استجواب عضو المجلس البلدي واتهامه؛ أمر المحقق بحبسه احتياطيًا. (وال)

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