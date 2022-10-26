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باثيلي يؤكد التزامه بتقديم الدعم للجنة العسكرية 5+5 لتسريع تنفيذ وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

جدد المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا لتسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال باثيلي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بمناسبة أسبوع نزع السلاح، أكرر التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا“.

وأشار المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا إلى أن هذا الدعم جاء لتسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك وضع تنظيم حيازة السلاح تحت السيطرة الحصرية للدولة.

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#الأمم المتحدة #عبدالله باثيلي ليبيا

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الوطن الليبية

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