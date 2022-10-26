باثيلي يؤكد التزامه بتقديم الدعم للجنة العسكرية 5+5 لتسريع تنفيذ وقف إطلاق النار

الوطن / رصد
جدد المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا لتسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال باثيلي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بمناسبة أسبوع نزع السلاح، أكرر التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا“.
وأشار المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا إلى أن هذا الدعم جاء لتسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك وضع تنظيم حيازة السلاح تحت السيطرة الحصرية للدولة.
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