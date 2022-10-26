شاهد في «وسط الخبر»: الردع الخارجي.. هل تمنع الدول حربا جديدة في ليبيا؟

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأربعاء، الضوء على التطورات السياسية والعسكرية، على خلفية ما يتردد بشأن استعدادات عسكرية من قبل قوات القيادة العامة، قابلتها اتفاقات لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة مع الجانب التركي في المجال العسكري والدفاعي.

ووقع الدبيبة اتفاقيتي تعاون عسكري، الثلاثاء، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بمقر الوزارة في مدينة إسطنبول، بحضور عدد من العسكريين من البلدين، تتعلق الأولى «برفع قدرات الطيران الحربي في ليبيا عبر الاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال»، وتتعلق الثانية بـ«بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني العام 2019»، بالإضافة إلى «تبادل التدريب والاستشارات والخبرات والمعلومات، ودعم القطاعات العسكرية بالمعدات والأجهزة المتطورة، وكذلك التعاون في مجال رسم الخرائط».

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يأتي هذا في وقت تشير فيه تقارير إلى استعدادات عسكرية تجريها قوات القيادة العامة والقوات التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، في ظل ما يتردد منذ أشهر بشأن محاولة دخول العاصمة طرابلس، ما يثير مخاوف من حرب جديدة في البلاد.

وفتح البرنامج نقاشًا موسعًا حول هذه التطورات مع كل من: الكاتب والباحث السياسي فراس رضوان أوغلو، الباحث في العلاقات الدولية أسامة الخفيفي، نائب رئيس المؤتمر الوطني السابق عز الدين العوامي.

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