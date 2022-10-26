اللافي يؤكد حرص المجلس على متابعة ملف البحث عن المفقودين

العنوان – لاهاي

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي حرص المجلس على متابعة ملف البحث عن المفقودين في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة.

وأضاف اللافي خلال زيارته مقر اللجنة الدولية للمفقودين في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، أن المجلس يسعى للبحث على المفقودين من غير الليبيين في ليبيا، بالتعاون والإشراف مع المؤسسات والوزرات المعنية.

وشدد على ضرورة استئناف اللجنة الدولية عملها بالكامل في ليبيا متمثلة في برامج التدريب وبناء القدرات والدعم الفني.

وحث على ضرورة تنسيق وتوحيد العمل والجهود بين المؤسسات المحلية في ملف المفقودين، وضمان إشراك ذوي المفقودين في مسار المصالحة على كافة المستويات.

وأجرى اللافي زيارة للمقر والتقى كاثرين بومبيرغر المدير العام للمنظمة التي قدمت له إحاطة عن عمل المنظمة في ليبيا والعالم وتحديات عمليات البحث عن المفقودين.

وتضمنت الزيارة جولة في المعامل للتعرف على المفقودين بمطابقة عينات الحمض النووي وطبيعة منظومات البيانات المشتركة بين الدول بشأن المفقودين.