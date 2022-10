ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام بشركة الخطوط الليبية صابر التير أمس الثلاثاء عن استئناف الرحلات من مطار معتيقة الدولي إلى مدينة صفاقس ذهاباً وإياباً بواقع رحلتين إسبوعيًا.

التير أوضح في تصريح لقناة “تبادل” بأن أسعار التذاكر من مدينة طرابلس إلى مدينة صفاقس بسعر 766 على الدرجة الاقتصادية ذهابًا وإيابًا، وعلى الدرجة المتوسطة بسعر 674 ذهابًا وإيابًا.

