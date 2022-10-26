بمناسبة أسبوع نزع السلاح..باتيلي يؤكد تقديم الدعم الفني لـ (5+5)

العنوان – طرابلس

كرر المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الأربعاء، بتقديم الدعم الفني للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في ليبيا.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”بمناسبة أسبوع نزع السلاح أكرر التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في ليبيا”.

وأوضح المبعوث الأممي أن دعم اللجنة العسكرية يأتي لتسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك وضع تنظيم الأسلحة تحت السيطرة الوحيدة للدولة.

وعقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، الأحد، لقاء بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” عن المنطقة الغربية؛ وذلك بهدف التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، لتحقيق الاستقرار في كامل البلاد.

وقال باتيلي في تغريدة له: “التقيت بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية لحثهم على تكثيف عملهم مع نظرائهم في الشرق من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والاستماع إلى أفكارهم حول كيفية تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل مستدام”.

والسبت الماضي، التقى المبعوث الأممي بمدينة بنغازي بأعضاء لجنة “5+ 5” عن المنطقة الشرقية وحثهم على مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.