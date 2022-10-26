النائب العام يأمر بحبس إحدى المعتديات على مديرة مدرسة

الوطن / متابعات

أمرت النيابة العامة الليبية، بالحبس الاحتياطي لإحدى المعتديات على الكادر التعليمي في مدرسة درع ليبيا بمنطقة قصر بن غشير.

وأكّدت النيابة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أنّ المتهمة اقترفت سلوكاً مسيئاً إلى كرامة التعليم ومَكَانَته بالاعتداء بالضرب والإهانة على مديرة المدرسة والأخصائية الاجتماعية أثناء تأديتهما للوظيفة الرسمية.

وقالت النيابة إن الاعتداء جرى بوساطة شقيقتي إحدى الطالبات وأمّهم، فوجَّه المستشار بمباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة؛ لِما تُشكِّله من نكران لفضل المعلم ومن مساس برسالته وما يجب له من توقير لدى المجتمع.