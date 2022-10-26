داخلية الدبيبة: ضبط متهمتين بالاعتداء على مديرة مدرسة درع ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة عن ضبط متهمتين في واقعة الاعتداء على مديرة مدرسة درع ليبيا بقصر بن غشير.

وقالت الوزارة في بيان إنه “بتاريخ أمس الثلاثاء حصلت واقعة اعتداء على ‏مديرة مدرسة درع ليبيا الكائنة بمنطقة قصر بن غشير ‏داخل حرم المدرسة”.‏

وأضاف البيان: “فور ورود البلاغ لمركز شرطة قصر بن غشير بمديرية أمن النواحي ‏الأربع، توجه أعضاء المركز للمدرسة، وتم التعرف على من قام ‏بالاعتداء وهما المدعوة “خ،م،ع” والمدعوة “خ،ع،ح”، وعلى إثر ذلك ‏تم ضبطهما، والتحقيق معهما حول ارتكابهما هذه الواقعة”.

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وتابع البيان: “اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وتمت إحالتهما إلى النيابة ‏العامة اليوم الأربعاء وسجلت لهما ‏القضية رقم 444/2022 الايذاء البسيط”.