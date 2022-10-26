السفير الفرنسي الجديد يقدم أوراق اعتماده ويؤكد للمنقوش على هذه النقاط

وصل السفير الفرنسي الجديد إلى ليبيا مصطفى مهراج، مساء الأربعاء، إلى العاصمة طرابلس، لتقديم أوراق اعتماده رسميا سفيراً لبلاده، بحسب ما نقل حسابه على تويتر.

والتقى السفير الفرنسي الجديد بوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش أين بحثا التطورات السياسية في ليبيا وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد مصطفى مهراج، “قرب افتتاح سفارة فرنسا لدى ليبيا للعمل من طرابلس؛ وذلك من أجل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين وإتمام بعض الإجراءات العالقة لدى بعضهم”.

من جانبها قالت المنقوش إن الدور الفرنسي مهم في متابعة مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، وتقديم مساعدتها لليبيا للوصول إلى أهداف هذا المؤتمر، مؤكدة مع السفير الجديد ضرورة الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي.