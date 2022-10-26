البيوضي: ستكون مسيرة باتيلي كمسيرة من سبقه من المبعوثين

الوطن / رصد

قال المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، إنّ المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” بدأ بممارسة مهامه المعهودة في كل المبعوثين السابقين دون إحراز أي تقدم، حيث إنّ البعثات التي ترسلها الأمم المتحدة لا تهدف إلا إلى زيادة التأزيم وتفكيك الوطن وفق رؤى استعمارًا عابرة للحدود.

وأضاف البيوضي أنّ باتيلي كان يعمل على استكمال عملية الانتخابات في ليبيا قبل تعيينه، ولكنه بدأ يغرق في لعبة المحاور الدولية بهعد أن استلم منصبه، وباشر بعمله، حيث إنّه سيغرق في حلقة كبيرة من الفساد لا يستطيع الخروج منها.

وتابع البيوضي أنّ الحل يكمن بالضغط لاستكمال العملية الانتخابية، ومنع الانزلاق في مسار اللجان والحوارات، معقبًا على ما يحصل أنّ واجب كل ليبي وليبية هو الخروج عن صمته والمطالبة بالانتحابات السريعة.