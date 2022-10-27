داخلية الدبيبة: إنشاء غرفة أمنية مشتركة لمكافحة الجريمة  العابرة للوطن

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عن إنشاء غرفة أمنية مشتركة بين أقسام البحث للحد من الجرائم الهامة والخطيرة ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للوطنية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه تم عقد اجتماع أمني موسع بحضور مدير الادارة العامة للدعم المركزي “محمد فتح الله” ورئيس قسم المديريات بمكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد “سالم غنائم” ورؤساء التحري والتحقيق بمكتب المعلومات والمتابعة الامنية ورؤساء أقسام البحث الجنائي بمديريات أمن “جنرور، الجفارة، الزاوية، صرمان، صبراتة، العجيلات، السهل الغربي، زوارة”.

وأضافت، أن الاجتماع تناول مناقشة اعداد البرامج التدريبية التخصصية لأعضاء أقسام البحث الجنائي بمديريات الأمن في مجالات البصمة والتصوير والتحقيق الجنائي، والمستجيب للأول، وسرعة تبادل المعلومات الأمنية.