هيئة التأمين تستعرض مقترح استراتيجية شاملة لتطوير القطاع

استعرض مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، الأربعاء، مقترح الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع التأمين في ليبيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الخامس للهيئة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، الأعضاء وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية سهيل أبو شيحة، والمدير العام أحمد الديب، ونائب المدير الطاهر البدوي، ومدير مكتب الامتثال بالهيئة محمود محمد، أمين سر مجلس الإدارة ياسين تنتوش.

نشاط هيئة التأمين للعام الجاري

واطلع مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، على نشاط الهيئة للعام الجاري والإجراءات التنفيذية المتخذة بشأن توصيات الاجتماعات السابقة، كما تطرق إلى عدد من المشاكل والعقبات التي تواجه سير العمل وآلية معالجتها.

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واستعرض المجتمعون، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك»، مقترح توحيد سجل المخصصات المالية لأدوات التأمين، ومقترح ضوابط التحويلات الخارجية لأدوات التأمين.