مدير مركز “المناهج” يتابع وصول شحنات جديدة من الكتاب المدرسي

الوطن / متابعات

تابعَ المدير العام لمركز المناهج التّعليمية والبُحوث التّربوية، كامل الويبة، وصول الشحنات الجديدة من الكتاب المدرسي إلى المخازن الرئيسية للوزارة.

وقال الويبة -وفقاً للصفحة الرسمية لوزارة تربية المنتهية على فيسبوك- ، إن هذه الدفعة تأتي بعد وصول 6 دفعات سابقة، تم تمّ توزيعها على 56 مخزنا قبل توزيعها على المدارس.

وأوضح الويبة أن العدد الكلي للنسخ الموزعة حتى الآن بلغ 6 مليون ونصف المليون نسخة كتاب مدرسِي، وصلت الدفعة الأولى منها في الثاني عشر من أكتوبر الجاري.

وأشاد الويبة بدور فِرَق العمل واللجان التابعة للمركز، وجميع المساهمين في ضمان إيصال الكتب المدرسية، وعدم التأخر في وصولها للطلبة.