الكوني: نظام المحافظات اللا مركزية سيخرج ليبيا من أزمتها

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، خلال لقائه اليوم الأربعاء، عميد بلدية عين زارة وأعيانها، ضرورة العودة للعمل بنظام المحافظات، معتبراً أن اللا مركزية ستقدم الحل الأنجع، لإنهاء حالة الانسداد السياسي، والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية، في إشارة لنظام السلطة المركزية، الذي جعل العاصمة محل صراع وصدامات، باعتبارها تضم المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي والوزارات.

وأوضح الكوني أن نظام اللا مركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لكي تتفرغ الحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة السياسة الخارجية وأمور الدولة، وتكليف شخصية اعتبارية على رأس كل محافظة، من خارجها، تمنح له كامل الصلاحيات لإدارة شؤونها، وفق قوله.

ورحب عميد البلدية والأعيان خلال اللقاء، برؤية النائب بالعودة للعمل بنظام المحافظات، مؤكدين أنهم على تواصل مع كافة عمداء بلديات طرابلس الكبرى، باتجاه الإعلان عن محافظة طرابلس، كمنوذج لمشروع وطني، يطبق في كل مناطق ليبيا، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

واستعرض عميد وأعضاء البلدية أمام النائب المشاكل والصعوبات التي تعوق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، والخطوات المتخذة لتذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

ويأتي لقاء النائب بعميد البلدية والأعيان، ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي يديرها النائب مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المناطق، لعرض رؤيته للتعريف بنظام المحافظات، واختصاصاتها، ودورها في بناء ليبيا الحديثة التي يطمح لها كل الليبيين، من خلال محافظات نموذجية وفق المعايير المعمول بها في دول العالم، بحسب البيان.