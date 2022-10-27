الدبيبة يعقد اجتماعاً وزارياً لمتابعة بداية العام الدراسي

الوطن / رصد

أجرى رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعاً، الاربعاء، مع عدد من وزراء حكومته؛ لمتابعة بداية العام الدراسي.

وجرى الاجتماع بحضور وزراء الدبيبة: وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، بالإضافة إلى لجنة متابعة العام الدراسي في مجلس الوزراء، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والخدمة المدنية.

وشدّد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس بعد حادثة تعرّض مديرة مدرسة درع ليبيا للضرب من قبل أولياء أمر عدد من الطالبات.

وتناول الاجتماع آلية توفير الكتاب المدرسي والمقاعد المدرسية، وخطاطات السبورة البيضاء وتوزيعها على المدارس، كما ناقش مشكلة معلمي العقود الذين لم تُصرف مرتباتهم.

وأصدر الدريبة تعليماته لوزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم، من أجل حصر الاحتياج الفعلي للمعلمين الفعليّين داخل المدرسة؛ من أجل معالجة أوضاعهم، وضرورة صرف الميزانية التشغيلية للمدارس بشكل مباشر.