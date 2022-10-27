أبو جناح: علاج أكثر من 25 فلسطينيا من مرضى الأورام بالخارج أسوة بالليبيين

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح مع السفير الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال، أوضاع الجالية الفلسطينية داخل البلاد.

جاء ذلك لقاء جمع أبوجناح بالسفير الفلسطيني بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، قدم خلاله السفير شكره لتأكيد الحكومة على معاملة الجالية الفلسطينية أسوة بالمواطنين الليبيين.

وناقش وزير الصحة المكلف إمكانية دخول شركات الأدوية الفلسطينية إلى ليبيا، وتذليل الصعاب أمام الأطقم الطبية والطبية المساعدة الفلسطينية العاملة في ليبيا.

وأبدى رمضان أبو جناح استعداده لعلاج أكثر من 25 فلسطينيا من مرضى الأورام بالخارج، ومعاملتهم أسوة بالمرضى الليبيين.