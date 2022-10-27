مشهد مهيب.. حقيقة صور احتياطي الذهب في ليبيا

داولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ادعت أنها تعود لاحتياطي الذهب في ليبيا مع الإشارة إلى أنه لم يتراجع بالرغم من اندلاع أحداث 2011 وما تلاها.

لكن الصور في الحقيقة تعود لبلدان مختلفة واحتياطي الذهب الليبي شهد تراجعا خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأرشد التفتيش عن الصور المرافقة للادعاء أنها تعود لبلدان مختلفة ولا علاقة لها بليبيا.

فالصورة الأولى نشرها موقع إخباري برتغالي في شهر مايو الماضي، وقد التقطت داخل مخازن البنك المركزي البرتغالي.

أما باقي الصور فهي تعود للبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

والصورة الثانية مثلا التقطت سنة 1996 وهي تظهر ثلاثة موظفين في البنك الفيدرالي بنيويورك، بحسب وكالة “بيكتشر أليانس” التي نشرتها على موقعها.

ويمكن العثور على باقي الصور منشورة على الإنترنت، وتعود جميعها للبنك الفيدرالي الأمريكي الذي يمتلك أعلى احتياطي ذهب في العالم، وفقا لفرانس برس.