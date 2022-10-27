وزارة “اقتصاد الدبيبة” تبحث آلية تفعيل تجارة العبور

بحث نوري القطاطي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للمناطق الحرة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة آلية تفعيل تجارة العبور، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور رئيس قسم الغرف التجارية ورئيس قسم تجارة العبور والمناطق الحرة بالوزارة.

كما شارك في الاجتماع ممثلو غرف التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، هلال العاصمة، الجبل الغربي، المرقب، درنة، طبرق، والذي عقد بديوان الوزارة لبحث آلية تفعيل تجارة العبور والمناطق الحرة.

كما ناقش الاجتماع العراقيل التي تواجه الغرف التجارية في أداء أعمالها وسُبل تذليلها، وشدد على ضرورة تفعيل المشاريع الصناعية والزراعية بكافة المناطق.

وعلى هامش الاجتماع نُقش آخر المستجدات والاستعدادات لتنظيم ملتقي ومعرض أفريقيا للنقل وتجارة العبور الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد والتجارة وبدعم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة و تنظيم شركة out box team الذي سيعقد خلال شهر يناير 2023م بجمهورية الجزائر في إطار تعزيز تجارة العبور نحو أفريقيا .