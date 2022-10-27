لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط تعقد اجتماعًا طارئًا

الوطن|رصد

عقدت لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط صباح الاربعاء، اجتماعًا طارئًا بحضور رئيسها المكلف بوبكر بن عامر و عضو لجنة الإدارة للهندسة والانشاءات والشؤون الفنية والتخطيط ومراقبة قنفودة عبدالمطلب آدم، وعضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية والامداد والخدمات والنقل أشرف معتوق، وعضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة عوض كويدير، وأمين سر اللجنة سلوى فركاش، وعضو هيئة المراقبة سالم العمامي.

وتم خلال الاجتماع الطارئ مناقشة جدول الاعمال العاجل المعروض على لجنة الإدارة وما يتخذ من إجراءات سريعة وطارئة بخصوصها.