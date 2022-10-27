إدريس: ندعو الصيادين للابتعاد عن سواحل جنزور بسبب “تسريب الوقود”

كشف رئيس القسم الصحي في إدارة شؤون الإصحاح البيئي ببلدية جنزور زكريا إدريس عن وجود تسريب للوقود الثقيل من محطة غرب طرابلس للكهرباء بشواطئ بلدية جنزور.

وقال إدريس في تصريحات صحفية إن خزانات المحطة قديمة ويملؤها الصدأ ولا يتم استخدامها حالياً، فهناك احتمال بأن إحدى هذه الخزانات الأرضية يوجد بها ثقب يسرب الوقود.

وأضاف أن الخزانات متصلة بالمسرب الذي يُخرج مياه التبريد إلى البحر، ما أدى لاختلاطه الوقود به وخروجه إلى الشاطئ.

وأشار إلى أنه تمت معاينة مكان التسريب من قبل مفتشي إدارة شؤون الإصحاح البيئي عن بلدية جنزور ومديرية شؤون الإصحاح البيئي طرابلس وإحالة تقرير للنيابة العامة، والآن يجري العمل والبحث من قبلهم ومن قبل البلدية على إيجاد حل لهذا التسريب.

ودعا صيادي الأسماك إلى الابتعاد عن البحر بحدود بلدية جنزور.