الشريف: حضور طائرة “إكنيجي” التركية يعني أن سماء العاصمة ومدن الغرب الليبي في أمان

ليبيا – علق المحلل السياسي فيصل الشريف على خبر تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الطائرة المسيرة الأقوى في العالم (إكنيجي) وتوقيعه اتفاقيات مع وزارة الدفاع التركية بحضور آمر الطيران المسير في ليبيا.

الشريف وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” قال: “هذا الإصدار الأحدث للطائرة المسيرة بيرقدار، وبيرقدار يعرفونها الفاغنر ومرتزقة المشير الذين اعتدوا على طرابلس، وإذا ما حضرت إكنيجي، معناها ستكون سماء العاصمة ومدن الغرب الليبي في أمانٍ بعد أمان الله من أي شطحة جديدة قد يفكر فيها المهووسون يومًا”.

