الدبيبة يوجه بحصر الاحتياج الفعلي للمعلمين داخل المدارس

عقد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة اجتماعا اليوم الأربعاء لمتابعة بداية العام الدراسي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للدبيبة أن الاجتماع حضره وزراء التربية والتعليم موسى المقريف، والمالية خالد المبروك، والخدمة المدنية المكلف علي العابد، ووزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ولجنة متابعة العام الدراسي بمجلس الوزراء، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والخدمة المدنية.

وافتتح الدبيبة الاجتماع بمتابعة حادثة مديرة مدرسة درع ليبيا التي تعرضت للضرب من قبل أولياء أمر عدد من الطالبات، وشدد على ضرورة تفعيل دور الإخصائيّ الاجتماعيّ والمرشد النفسي للقيام بدورهم، كما تابع خلال الاجتماع آلية توفير الكتاب المدرسي والمقاعد المدرسية، وخطاطات السبورة البيضاء وتوزيعها على المدارس.

كما ناقش رئيس الوزراء في الاجتماع مشكلة معلمي العقود الذين لم تُصرف مرتباتهم، مصدرا تعليماته لوزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم بضرورة حصر الاحتياج الفعلي للمعلمين الفعليين داخل المدرسة ليتم معالجة أوضاعهم، وضرورة صرف الميزانية التشغيلية للمدارس بشكل مباشر والاستفادة منها بشكل جيد.