ليبيا – اعتبر عضو لجنة ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أنه لا يختلف السياسي الفاسد عن مهرب المخدرات الفاسد، وللأسف كلاهما يسمى “حاج” في ليبيا.

الشركسي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن الشعب بين مطرقة الطبقة السياسية الفاسدة وحرمانه من الانتخابات، وبين سندان مهربي الحشيش والحبوب الذي تسببوا في جرائم بشعة بتغييب عقول جيل كامل وتخديره.

