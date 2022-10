ليبيا – قال الباحث السياسي عبد المطلب ساسي إن فرص نجاح ما اتفق عليه عقيلة صالح وخالد المشريعضو جماعة الاخوان في الرباط المغربية كبيرة إن سارت الأمور دون تدخل تنظيم الإخوان ! .

ساسي أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أنه يجب عدم إغفال المعوقات الموجودة التي قد تحول دون تحقيق ما تم إعلانه الجمعة في ذلك التاريخ أي قبل نهاية العام الجاري.

