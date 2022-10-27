مسؤولون في القطاع الصحي يتباحثون آليّات تعزيز الصحة المجتمعية

الوطن / رصد

اجتمع مسؤولون في وزارة الصحة منتهية الولاية بمدير مركز مكافحة الأمراض، وعدد من مسؤولي المراكز والجهات التابعة لوزارة الصحة؛ لمناقشة آليات تعزيز الصحة المجتمعية.

وأعلنت صحة المنتهية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أنها ستطلق عددا من البرامج الوطنية، منها البرنامج الوطني للمسح الجيني لحديثي الولادة، والحملة الوطنية للاكتشاف المبكر لأورام الثدي والقولون، والفحص الطبي الشامل لطلاب المدارس والجامعات.

واتفق الحاضرون على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ حزمة البرامج الوطنية، ومتابعتها واعتمادها من نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف السيد رمضان أبوجناح.