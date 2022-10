ليبيا – عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش الثلاثاء اجتماعًا تشاوريًا مع عدد من وزراء خارجية تجمع دول الساحل والصحراء، بالعاصمة السنغالية داكار التي تستضيف فعاليات المنتدى الدولي الثامن للسلام والأمن في إفريقيا.

وحضر الاجتماع وزراء خارجية دول مالي وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى وغامبيا باستضافة المستشار في الرئاسة السنغالية “كاريم هراتي”، الذي ترأس بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

حيث أطلعت المنقوش نظراءها على استكمال ليبيا استعدادات الحكومة اللوجستية والأمنية لعودة تجمع الساحل والصحراء “س،ص” لمقره الرسمي بالعاصمة طرابلس، كما وجهت لهم دعوة لزيارة طرابلس، وأبدوا استعدادهم لتلبيتها ودعم استعادة ليبيا دورها الفاعل بالتجمع.

كما عبر الوزراء عن رغبتهم في تفعيل ليبيا دورها التنموي داخل تجمع “س،ص”، حيث أشارت أن ليبيا بصدد مراجعة استثماراتها في إفريقيا بما يخدم المصالح المشتركة لليبيا وشعوب المنطقة.

وأكدت المنقوش أن هذا اللقاء وما سيتبعه من لقاءات مع وزراء خارجية دول التجمع يهدف لإعادة قنوات الاتصال بين الدول الأعضاء بشكل متواصل، وأن ليبيا تثق في أن عودة التجمع لمقره في طرابلس سيسهم في استعادة ليبيا لعافيتها وتقوية موقعها في القارة الإفريقية.

واختتمت اللقاء بالثناء على موقف نظرائها المؤيد للشعب الليبي وأملهم في أن تعود ليبيا بفاعلية ضمن المؤسسات والمنظمات التابعة للاتحاد الإفريقي.

ومن جانبه أكد مستشار الرئيس السنغالي “ماكي صال” على اهتمام بلاده بأن تستقر الأوضاع في ليبيا وأن تتواصل جهود إرساء السلام فيها وأن يكون لبلاده دور في تفعيل وتقوية الدور الإفريقي لصالح ليبيا.

Shares

The post استعدادًا لعودة تجمع “س،ص” في طرابلس.. المنقوش تعقد اجتماعًا مع عدد من وزراء خارجية التجمع first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية