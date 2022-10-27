“المنقوش” تلتقي السفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا

الوطن / رصد

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة منتهية الولاية، لقاءً، أمس الأربعاء، مع السفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا، مصطفى مهراج.

وقالت صفحة خارجية المنتهية عبر “فيسبوك”، إن اللقاء تناول مشاورات ومستجدات العملية السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكّدت المنقوش خلال الاجتماع على الدور الفعّال لفرنسا في متابعة مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، وتقديم مساعدتها لليبيا للوصول إلى أهداف هذا المؤتمر.

من جهته أعلن السفير الفرنسي عن قرب افتتاح سفارة فرنسا لدى ليبيا لمباشرة مهامها من العاصمة طرابلس؛ وذلك من أجل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين وإتمام بعض الإجراءات العالقة لدى بعضهم.